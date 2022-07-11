中職33年選秀會今天圓滿落幕，最終共有新高的74人獲得球團青睞，得以一圓職棒夢，其中「新朋友」台鋼雄鷹共選進26輪、30人最多，富邦悍將挑走12輪次之，最少的是味全龍只選7輪，對於選秀結果台鋼統籌教練林振賢表示，不會說滿不滿意，最重要是選到幾成。

握有狀元籤的台鋼指名平鎮高中曾子祐，但選秀會前卻也傳出其他人選可能成為「黑馬」，但林振賢說：「從一開始到今天，球隊一直都是設定他為狀元，從來沒有改變過。」他解釋，曾子祐的領導特質，加上又是球隊最需要優先架構起來的中線球員，值得球隊用第一指名選他。

台鋼在首輪第七順位選中在次輪平鎮投手伍祐城，伍祐城直呼意外，但也很開心又能跟同學曾子祐同隊，「高中都是他帶領我們，他非常有領袖特質，很開心我們又可以跟著他。」林振賢也說：「球速以外他尾勁也非常好，控球也相當精準。」

而台鋼在第二輪選走文化大學紀慶然，林振賢表示，先把中線兩個位置都先選起來，雖然他也是游擊手出身，但游擊過去守二壘會比較簡單一點，「但還是會先看接下來的訓練過程，再去做移動。」

台鋼隊史首次的選秀會遵循龍隊腳步，以成棒好手為主搭配幾名極具潛力的高中生，林振賢表示，未來球隊還有擴編選秀，也可能從落選的球員中以自主培訓簽約，至於戰力外的球員未來也會談，「但不是現在，快的話會在明年下半季才會去談。」

對於這次選秀會結果，林振賢不會用滿不滿意來說，「再喜歡也不可能都選得到，最重要的是選到幾成。」他認為，今天選秀結果大致有設定上的七成左右。