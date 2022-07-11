副總統賴清德赴日弔唁前首相安倍晉三，前總統陳水扁之子丶高雄市議員陳致中今晚表示，如果明天安倍晉三的喪禮上，我們看到代表台灣的賴清德與美國前總統川普、南韓國務總理、中國國家副主席、美國國務卿布林肯等各國領導人、政要併肩而坐，真的不要驚訝，這就是所謂「弔唁外交」的一次經典範例！

他說，當然沒有任何人希望悲劇發生而促成弔唁外交，但是當其出現時，外交處境艱難的台灣則必須積極把握。今天日本媒體登出賴副總統赴安倍自宅弔唁的畫面，讓他不禁憶起2005年4月8日，因為天主教已故教宗若望保祿二世的追思彌撒，而促成台灣總統有史以來第一次踏入歐洲土地、亦是第一次旋風式到訪邦交國教廷。

陳致中表示，當年的陳水扁總統搭乘華航專機飛抵義大利羅馬獲得元首級禮遇，彌撒現場與全世界150多個國家元首、總理、政要、代表團成員齊聚聖伯多祿大教堂，依據教廷安排，按照國名ROC字母，扁坐在第一排第四位，兩邊分別是喀麥隆總統及巴西總統夫人，也因為出席彌撒，意外促成台灣總統與美國弔唁團的老布希及柯林頓前總統握手寒喧致意。

在北京的壓力下，他認為，賴清德副總統訪日成為台日斷交50年來最大的突破，雖然府方低調以對，但毫無疑問也將台日關係推上一個最高峰。這彷彿可以說是將台日友好的推動念茲在茲、不願讓台灣感到孤單的安倍首相，在天上感到欣慰也能露出溫暖微笑的一件事了！