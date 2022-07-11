女星黃嘉千2006年與加拿大籍老公夏克立結婚，家庭幸福模樣令外界稱羨不已，如今16年婚姻即將走向盡頭，正在打離婚官司，還是由黃嘉千「提告」，令外界跌破眼鏡；黃嘉千好友竇智孔出面聲援，隔空怒罵夏克立，讓不少人疑惑離婚內幕，有網友指出竇智孔先開戰的，釣出竇智孔親自回應。

郎祖筠今（11）日在facebook放出一張天秤和法槌，象徵公理正義的照片，寫下文字：「『真相』到底是在激動亂噴的『友人』爆料裡，還是在默默關心、隱忍不發友人們手上的證據中呢？讓我們繼續看下去！」似乎在暗示夏克立方跳出來的友人條條控訴不一定是事實，同時透露黃嘉千的友人們手上疑似有證據，只是沒有放出來。

有網友建議私下調解，鬧到檯面上很不堪，郎祖筠則回：「沒發現女方都沒說話嗎？」這句話一出立刻有網友指出「最先出來罵人的不就是女方的（友人）竇智孔嗎？」被標記之後，竇智孔親自回覆該網友：「喂~~~~」該網友繼續與竇智孔互動：「一切的起點(指」讓竇智孔無奈回應：「唉」，好友郎祖筠也出面當和事佬，認為竇智孔是「關心則亂」，也安撫他「我瞭，不氣！」疑似知道其中內幕，讓外界相當好奇。

竇智孔回應網友。（圖／截圖自facebook）

爆發婚變風波後，竇智孔在facebook發文：「約克夏真的比較可愛。狗，很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻。沒有比較就沒有傷害。#垃圾」、「下課粒，不是助理，因為，他是垃圾」，這則貼文被認為是在聲援黃嘉千，被外界解讀為以諧音暗酸夏克立。