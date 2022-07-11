深陷財務危機的大陸地產商中國恒大再面臨資金壓力。旗下恒大地產集團的境內債「20恒大01」展期方案被否決，恐成首筆違約的境內債。

恒大地產11日公告，「關於調整『20恒大01』債券本息兌付安排的議案」，未獲債券持有人會議表決通過。此次為該筆債券申請的第二次展期。「20恒大01」是2020年1月8日在深交所發行的2＋1年期公司債券，票面利率6.98％，發行金額人民幣（下同）45億元。該筆債券的回售日為2022年1月8日。

綜合陸媒報導，恒大地產董事長趙長龍對此表示，儘管「20恒大01」未能及時再次展期，但不動搖恒大地產集團不逃廢債的承諾，也不影響在各方支持下持續經營和風險化解，同時，恒大地產仍未放棄努力，還在積極尋求與該期債券持有人充分溝通，希望能夠盡快達成共識。

趙長龍同時表示，近來恒大地產經營情況持續改善，公司將抓住有利時機，加快銷售回款、全力降本增效，千方百計保障項目續建交樓，力爭現金流回正，支持公司債務還本付息。

2022年以來，恒大地產境內公開市場債已成功實現8檔債券的多次展期，共涉及本金477億元、利息30.9億元。

趙長龍指，上述事實說明，大部分債券持有人秉持「以時間換空間」的共識，通過展期的方式，支持、幫助恒大地產應對、化解風險，他表示感謝。