味全龍隊在今年中職選秀會只選進7人，是6隊中最少，最後他們以台大「學霸投手」藍翊誠做結尾，總教練葉君璋認為，以現在陣中球員都偏年輕，沒必要「一個換一個」，「這樣沒有太大意義，應該讓現在球員更加成熟才對。」

龍隊以榜眼簽選進具有旅外資歷的林凱威，最後以藍翊誠最為結尾，是6隊中最快結束指名的。葉總說，選進林凱威就是要馬上在下半季贏球的，他也開玩笑說對他的期待「跟天一樣高」，龍隊在上一軍第二年就打出競爭力，葉總認為，若加入林凱威會更有機會。

葉君璋坦言，這次選秀會多數都是參考球探、教練團的建議，因為自己熟識的選手只有前兩輪的林凱威跟冉承霖，「基本上都有補到，但現在球隊還偏年輕，一個換一個沒太大意義，應該是要讓年輕球員成長的時間。」

龍隊在第二輪就選進遠東科大21歲外野手冉承霖讓外界跌破眼鏡，先前有挑戰過職棒卻落選的他認為，經過這段時間的加強，在各方面都有進步，他指出，腳程快、守備好是自己的優勢，將來希望能跟郭天信學習。

葉君璋則解釋，3年前就有考慮要選冉承霖，但他不是出身名校，當時沒那麼把握，「現在看起來他各方面能力非常出色，也符合球隊隊形，速度快、臂力好，控制球棒能力也很不錯，還滿有吸引力的。」

至於在第七輪選進來自台大的「學霸投手」藍翊誠，讓他成為全台第一學府建國中學、台灣大學首位打職棒的選手。葉君璋說：「本來就設定最後一個人要選他。他左投、年紀也不大，可以給他一點機會與時間。」