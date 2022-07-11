妮妮加盟Up直播，將與球粉互動。（Up直播提供）

妮妮擁有廣大球迷。（Up直播提供）

統一獅Uni Girls妮妮人氣超高。（Up直播提供）

在啦啦隊資歷超過12年經驗、擁有大批球迷追蹤關注的統一獅啦啦隊Uni Girls成員妮妮，對於演出抱持著高度的執著與熱情，讓她發光發熱，總是球場上最吸睛的「嬌點」！來自台中的她從小熱愛舞台演出，從8歲就開始接觸芭蕾舞蹈，一路努力學習畢業於台北市立大學舞蹈系大學，外表亮眼的她，小時候更曾上過《我猜我猜我猜猜》錄影通告，也陸續擔任過許多明星藝人舞者，談起與直播的緣分，她笑說：「起因只是想要多賺錢，希望在工作以外，還能持續有一筆額外的收入！」今（11日）宣告加盟Up直播，日後將與球迷們互動、熱情回應。

外界總是好奇球員與啦啦隊員的關係，是否會有機會燃出愛火？妮妮開玩笑說：「認識是一定會的！大家見面時也一定會打招呼，但是否有進一步我就不知道了，現在球員年紀都很小，我是姊姊了！我城牆築得很高，外表也比較難接近，是比較冷靜型。」至於擇偶條件，她思考後開出：「我喜歡高的男生、不要長得奇形怪狀，順眼就好！」天菜是日本天才棒球手大谷翔平，一直關注著偶像賽事表現。天蠍座的妮妮，形容自己個性是「做自己」，目前為單身空窗，但面對網友騷擾、或是逼問「男朋友」相關問題時，她捍衛自己的私領域，率直回答：「你覺得有就有、沒有就沒有！」

妮妮擁有32C、婀娜多姿的好身材，她表示維持身材沒有撇步，但要嚴格控管檢視身上多餘贅肉，「只要發現這幾天胖了一點，我就會趕緊控制飲食，而且對自己要求很高！不會隨便亂吃食物！」對於未來事業她則順其自然，承諾會持續專注在球場上演出，但沒有強求未來的發展！可說是佛系經營哲學，從未辦過粉絲見面會，自嘲是「懶惰！」卻用最自然、真誠的方式與粉絲交心，她感謝說：「謝謝支持，我不是一個很會互動的主播，你們卻總是那麼挺我，我都有一一記在心裡，希望未來大家還是可以繼續支持我！」