前台中市副市長、現任台北市副市長蔡炳坤，11日晚間驚傳在私人餐會席間倒下緊急送醫，今晚餐敘是台中市議會教育文化委員會北上市政考察，晚間在美福飯店用餐，台北市長柯文哲獲悉偕同蔡炳坤前往致意，不料竟發生此事，在眾人一片驚愕中，目送蔡炳坤送醫。

台中市議會定期會，近日進行市政考察，6個委員會各自籌畫行程，教育文化委員會考察行程，由台中市政府文化局主辦，教育文化小組召委陳廷秀為無黨籍市議員，但與民眾黨關係友好，前年還與民眾黨立委高虹安，在台中市梧棲區成立聯合服務處，顯見雙方交情深厚。

根據了解，今晚美福飯店的晚餐聚會是小組既定行程，柯文哲應召委陳廷秀之邀前往餐會接待台中市考察團的官員和議員們；此行除了有中市教育局、新聞局和文化局首長，台中市副市長令狐榮達也出席餐會。

由於蔡炳坤曾任台中市副市長，是台中人，因此也陪同前往，不料餐會席間竟突然身體不適，被緊急送醫，傳出情況不樂觀，但與會用餐者均低調不願多談。

台中市政府證實，包含令狐副市長、新聞局長鄭照新等，都有出席同場餐敘，是市政考察後的餐會，現在都以台北市政府發布消息為準，台中市政府祝願蔡炳坤副市長早日康復。