美式賣場好市多產品價格優惠、量大，是不少家庭補貨的好去處，不過有女網友指出，最近家人去好市多消費，結帳時卻遇到店員說不續卡就不能結帳的情況，讓她聽了相當傻眼，不少苦主也分享親身經歷，感嘆這個問題10年來都沒有解決，投訴也沒用。

一名女網友昨（10日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，最近家人去好市多消費，沒想到結帳時店員告知，如果不續卡就無法結帳，讓她聽了相當傻眼，因為她的會員卡8月底才到期，「如果發生在你身上，會怎麼做？」

貼文一出，不少苦主回應，「之前也遇到過這樣的店員，覺得感受很不好」、「我就是這樣退卡的，感覺有夠差的」、「10年的老問題了，不懂為何到現在還有這種情況，一再投訴都沒用」、「這不是單一事件，也不是單一員工，很多年都這樣了」。

也有老會員強調，「不續約還是可以結帳的，若收銀不讓結，請穿藍背心的主管協助」、「繳一年的年費，未到期為何不能用，自己的權益，要理直氣壯一些」、「遇到這種情況直接請經理出來處理就能結帳了！多年老問題，很多店都改善了，但有些店就是一直無法落實」。

值得一題的是，過去有網友在該社團發文表示，結帳時被員工偷偷續約會員資格，立刻掀起熱議，眾多留言中有一名自稱是好市多員工的網友透露，好市多收銀機都有「續約率」這種東西，若續約率偏低，主管就會來關切，因此類似狀況層出不窮，「建議會員如果遇到類似事件不要客氣，最好罵到副店長以上來關切」。