因村鎮銀行儲戶無法提款引爆大規模抗議與衝突後，河南金融監管當局於11日夜間發布消息稱，將對河南4家無法提款村鎮銀行的儲戶進行墊付，單家機構單人合併金額在5萬元（人民幣，下同）以下的，先行於7月15日開始首批墊付，在5萬元以上的將陸續墊付，日期另行公告。

中國河南村鎮銀行儲戶赴鄭州維權遭到毆打消息在網上傳出後，動搖了大陸民眾對金融系統的信心。據陸媒報導，涉事數十萬受害儲戶遍布全中國，一場可能擴大為全面金融危機的風潮蠢蠢欲動。無法提出存款的村鎮銀行儲戶在抗議現場高呼「李克強，查河南」，還因此與穿制服的員警與穿便服的保安人員發生肢體衝突，銀行儲戶討要存款的情勢有逐步惡化趨勢。

Peaceful protesters pulled signs accusing Lou Yangsheng, governor of China's Henan province, of violently cracking down on the protests. And they shouted the slogan: Li Keqiang investigates Henan. Why not Xi Jinping? Because most Chinese hate Xi Jinping.#Henanbankcrisis #河南 pic.twitter.com/JbuAdnUQ1S — Pillar Sen疲了 (@PillarVonSen) July 11, 2022

然而就在11日晚間，河南銀保監局、河南省地方金融監管局發出《河南銀保監局河南省地方金融監管局公告（第1號）通告》稱，根據案件查辦和資金資產追繳情況，經研究，對禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行賬外業務客戶本金分類分批開展先行墊付工作。

More than 3000 depositors came to Zhengzhou, Henan Province, from all over the country because their deposits in Henan Provincial banks could not be withdrawn. The depositors, including pregnant women, were beaten by unidentified persons. pic.twitter.com/sQsNYrV4uF — 河南村镇银行维权 (@Qwaszx179730654) July 10, 2022

通告說，2022年7月15日開始首批墊付，墊付對象為單家機構單人合併金額5萬元（含）以下的客戶；單家機構單人合併金額5萬元以上的，陸續墊付，墊付安排另行公告。

河南官方出面對違規營業導致民眾存款無法兌付的現象執行墊付工作，將使得民眾得以陸續取回存款，不過墊付過程既以5萬元為界，是否能順利墊付讓民眾取回存款，還很難預料。據已知消息，涉事的河南村鎮銀行儲戶人數多達40萬人，存款總金額可能高達400億元，這種規模僅排隊走過場都需要相當長時間，更不用說要逐戶逐筆查核帳戶與金額進行墊付。預計15日開始的首批5萬元以下的墊付作業會持續多日，但至少此一作為將可暫時安撫數十萬儲戶的情緒。

日前河南銀保監局、金融監管局亦曾發佈公告，聲稱村鎮銀行案件已獲重大進展。除了風險處置方案即將公佈，同時河南許昌公安也抓獲一批犯罪嫌疑人，並還依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。

陸媒《新浪網》指出，在警方的通報和相關媒體調查中，3個數字令人觸目驚心。調查發現，此次涉事的河南多家村鎮銀行背後有同一個股東——河南新財富集團──採用多種手段累計參股銀行或達13家。從2011年開始，他們利用第3方互聯網金融平臺和自營平台及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，並刪改數據、屏蔽瞞報。涉嫌相關犯罪已有11年，捲走資金或已高達400億。

報導說，除了案件偵辦外，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金信息，制定處置方案，將於近期公佈。但是媒體也質疑，11年下來涉及400億元，這個新財富公司究竟是怎麼瞞天過海、暗度陳倉，才能構建出這麼龐大的一個金融黑洞？是手段太高明，還是相關部門失管失察，甚至「與之共舞」，才埋下這影響金融穩定的禍根？