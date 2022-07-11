女星劉嘉玲除了演藝事業成功，還很會理財，與丈夫梁朝偉在香港至少有10間豪宅，總市值約9億2000萬元港幣（約新台幣33億）；相當注重隱私的劉嘉玲，近日罕公開豪宅庭院的內部，更曝光自己脂粉未施的自然樣貌，56歲的膚質保養得宜，看不出年過半百。

劉嘉玲昨（10日）在IG分享周日的家中隨拍，照片中，她穿著粉色短袖衣服，愜意地坐在水池旁自拍，可以看見她對著鏡頭微笑，沒有彩妝修飾的臉部，竟找不到一絲細紋，冰肌玉骨的皮膚保養得宛如少女，讓許多網友紛紛驚呼：「素顏真美」、「姐姐好靚耶」、「So beautiful.」

此外，劉嘉玲也上傳3張家中院子的部分景色，地上鋪著典雅的灰色素面地磚，有著養錦鯉的景觀池和純白的桌椅，還有一個類似獸類頭骨的金色雕像，打造得像博物館，而圍牆四周種植許多綠色植物，隱密度高又安靜，相當符合夫婦倆的需求。

事實上，劉嘉玲2020年就曾在IG限時動態開箱該愛巢，當時被外界推測是位於香港、要價2億港幣（約台幣7.4億）的豪宅；事隔2年劉嘉玲再曝光庭院中的另一個角落，令粉絲期待未來有沒有可能看到豪宅的全景。