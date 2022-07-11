價值觀太偏差！有正妹在網上承認自己曾被「乾爹」包養，由於，對方是用自動轉帳的方式轉錢給她，雖然日後交男朋友，也和對方結束包養關係，但是至今，錢還是每個月轉入她戶頭，花錢不手軟的她，男友誤以為她是千金，但也養成男友愛花她的錢，但讓她最困擾的是，不知道要不要把「找過乾爹」的事情告訴男友。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她首先承認學生時期網路上認識「sugar daddy」，她提到對方是1位很好的老闆，沒有結婚，但同時也包養好幾位正妹，她也提到這位「乾爹」基於工作太忙，也不想有家庭包袱，而且，對於處理女生吃醋和情緒化，對「乾爹」來說太麻煩，因此，比較喜歡乖又安靜的女生，有需要時再陪伴。

正妹也提到一個月陪伴「乾爹」沒幾次，偶爾也只是吃飯，由於「乾爹」覺得給現金很麻煩，因此都用自動轉帳方式，每個月錢給她，然而，當她交了男朋友，也和「乾爹」表示不要繼續這樣的關係，也獲得爽快答應，但日後發現，錢還是每個月轉入她的戶頭，雖然有和對方提醒，「乾爹」也表示不用還，讓她有些傻眼。

正妹坦承年輕時曾被包養，雖然已結束包養關係，至今「乾爹」還是會轉錢給她，但她也用這筆錢養男友。（翻攝自Dcard）

然而，正妹和男友交往期間，曾被男友質疑1個月才3萬的薪水，但出手買東西不手軟，她則敷衍帶過是家裡給的零用錢，讓男友一直以為她是某企業千金，也因為如此，男友被養成和她出去吃飯不帶錢，或暗示她多出一點，或是會刻意帶她去逛精品店，但她也認為並不在意幫男友出錢。

不過正妹在意的是「乾爹」哪一天若把自動轉帳取消，自己就無法再和男友過著揮霍日子，而且，也不知道是否該把實情告訴男友，但很怕男友無法接受她曾經找過「乾爹」的事情，但她也鄭重表示「和男友交往後真的與『乾爹』沒來往了」。

文章一出，網友紛紛留言表示「女生的秘密豪可怕」、「不要輕易讓自己的把柄落入別人手中」、「妳男友不太好」、「確定要跟這種軟飯男過一輩子？」、「那些錢還是你的，沒道理拿去養男友啊」、「自己存著花不好嗎」、「援交就援交把自己包裝得那麼好」、「講的還真理所當然」。