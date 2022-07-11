俄烏戰爭，全球性通膨抑制民眾消費，景氣衰退疑慮正席捲消費市場；東森國際 (2614) 旗下轉投資東森購物網公布1-6月累計合併營收(含草莓網、熊媽媽買菜網)為139.6億元，稅前淨利約10.5億元，每股稅後純益 (EPS) ¬8.50元，再創歷史新高紀錄。

東森購物網表示，目前國內外大型電商市場多呈現衰退，但東森購物網上半年獲利年增率達10.1％，獲利能力優於整體產業平均。

東森購物網指出，俄烏戰爭加上疫情持續影響，全球性通貨膨脹造成物價飆漲影響消費，包括全球大型電商亞馬遜、蝦皮購物及大陸電商阿里巴巴、京東等，第1季業績都陷入虧損，蝦皮購物母公司更傳出將裁員30％，國內外各大電商上半年大多衰退之下，東森購物網上半年仍繳出EPS 8.50元的成績，表現優於市場預期，獲利能力穩居國內前二大電商。

東森分析，成功關鍵主因，第一，是東森購物自2017年起開拓自營商品項目，2021年自營商品佔營收比率已達到35％，同時占獲利65％，這是台灣綜合電商平台中最高的比率；第二善用大數據經營，透過精準數據分析找出顧客族群，根據顧客消費傾向，設計出不同的行銷策略，達到精準行銷，發揮更好的企業效率。

面對通膨、升息等經濟大環境的改變，東森購物網謹慎看待下半年，同時彈性調整策略因應，對內調整採購集中化，成立「集團採購行銷事業部」以增進商品跨通路販售，衝高業績；對外則加速OMO線上線下通路導客，東森寵物雲與全家便利商店將合作首創全台第一家寵物店與超商結合的複合型商場，位在中和總部的「東森天空廣場」將同時結合東森自然美、東森房屋、熊媽媽生鮮取貨及美食街等服務，創造最大人流量，提供消費者更好的服務體驗。

東森購物網旗下主打生鮮的熊媽媽買菜網1-6月營收較去年同期成長64％，東森購物的網路通路上半年業績年增率也有5.5％，相較其他通路表現亮眼，顯示疫情期間民眾居家生鮮需求增加，透過網購補貨生活用品、防疫商品，預期下半年疫情影響仍會持續帶動電商買氣。