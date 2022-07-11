民進黨選對會10日建議徵召衛福部長陳時中參選台北市長，陳時中隨即成立臉書粉專並PO文喊「責任來，我就扛」，今(11日)更語出驚人說自己的職務是「自由業」。國民黨發言人柳采葳回應此說法，神翻譯陳說「自由業」的內心話就是「我想走隨時走」，直呼這就是「不負責任的男人」，引來國民黨副發言人楊植斗兩個字狂酸「渣男」。

柳采葳10日晚間在臉書PO文表示，還記得她當記者最後一天訪問陳時中，不斷逼問他是不是疫情趨緩就要出來選？陳被問到承認說「只要大家安心，就會出來選台北市長」，當時陳時中還罵是下陷阱給他；柳采葳不禁問：「到底什麼陷阱？如果他自己不要選，會不小心講出來嗎？」她還說，陳時中心心念念的這一天終於到了，早就迫不期待丟下防疫指揮中心、拋下新冠疫情，一心只想著選舉，「但大家安心了嗎？」

柳采葳PO出陳時中被一堆「我負責」字句圍繞的梗圖，狂酸他「功勞我扛，責任你負」。（圖／取自柳采葳臉書）

針對陳時中語出驚人說自己是「自由業」，意指他的職務沒有任期，以此回應「烙跑部長」、「烙跑指揮官」的質疑。柳采葳在臉書PO文，附上陳時中被一堆「我負責」字句圍繞的梗圖，狂酸：「我就說吧！陳時中就是那種『功勞我扛 責任你負』的不負責任男人啊！自由業的翻譯就是我想走隨時走啦！就像我昨天說的啊，這種人不管在哪邊都是這樣的態度，陳時中的負責就是『我自由！我爽』。」並標註「#小英男孩抄跑 #小英傀儡烙跑」。

楊植斗看了忍不住留言：「這種在社會上，統稱『渣男』。」柳采葳深表認同回他：「而且還是最渣的那種！」網友也迴響熱烈，「你不要侮辱渣男啦XD」、「植斗說的真好」、「負責出唬爛嘴而已」、「台北市不需要渣男！」、「想選市長，又捨不得指揮中心官職~佔著茅坑不拉『尸米』」、「真負責~早就辭去部長一職，假負責~風頭一過繼續當官」、「出一張嘴」。