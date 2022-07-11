女星佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）憑藉精湛演技獲得提名，在劇情片《惡女馬克白》的精彩表現展獲無數獎項，遭外媒評為最受看好的明日之星，而她在漫威系列電影《黑寡婦》中飾演史嘉蕾·喬韓森的妹妹，在劇情尾端疑似要接替黑寡婦的身份，讓不少影迷感到期待；近日她出席時尚活動，穿著粉色的透視紗裙，卻被發現沒有穿內衣，而且沒有貼胸貼，導致乳頭直接曝光在鎂光燈下，此事引發外界熱議，而她霸氣回應：「別為了2個乳頭崩潰」。

日前女星佛蘿倫絲·普伊飛到歐洲出席時裝週，她穿著該品牌的螢光芭比粉紗裙亮相，強大氣場完美駕馭服裝，不過卻被注意到這件禮服下佛蘿倫絲·普伊並沒有穿內衣，也沒有用胸貼，導致乳頭直接曝光在鏡頭前，她在事後上傳自己當天的照片，同樣沒有經過任何處理，寫下「技術上來說，它們（乳頭）算有被遮住吧？」

不少人欣賞她大方的態度，也有較為保守的網友留言：「為什麼要露乳頭？親愛的，麻煩把它們留給你的老公」、「你為什麼要這樣，妳想秀妳的乳頭那就去色情網站這麼做呀，為什麼要在 Instagram 上這樣？孩子們都會用 Instagram，這為什麼會被允許？」

女星佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）的著裝引起熱議。（圖／Florence Pugh Instagram）

面對各種聲浪，佛蘿倫絲·普伊飛正面回擊：「有趣的是見證到了這麼多男人可以如此輕易地、公開地且自以為是地去詆毀女人的身體，而且是這麼公開地評論，甚至在點進你的頁面後，還可以看到你的工作職稱和郵件⋯？」她強調：「這不是第一次，也絕對不會是最後一次一個女人要聽到一群陌生人告訴她，她的身體哪裡出了什麼問題，令人擔憂的是，你們之間某些男人有多麼粗俗。成熟點。尊敬別人。尊敬身體。尊敬所有女人。尊敬凡人。相信我，這樣人生才會好過一點。千萬別為了2個乳頭就崩潰...」率性作為獲得網民兩派論戰。