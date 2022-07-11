小孩子們的童言童語雖然純真無邪，但有時也會讓人超尷尬。一名爸爸表示，近日帶著一家人去吃燒烤，沒想到兒子看到雞腿捲時突然說：「這是鳥鳥，尿尿的地方…」，雖然他馬上要小孩子別亂說話，沒想到退冰後的真實畫面，也讓他忍不住在心裡笑出來。許多網友看了之後，也紛紛笑說爸爸應該沒割包皮，弟弟才會認出來。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，一家人去吃燒烤時點了一份雞腿捲，就在雞腿捲準備上火時，兒子問了一句「爸爸這個是什麼？」沒想到他回答雞腿捲後，兒子卻不滿意這個答案說，「不是，這是鳥鳥，尿尿的地方…」。

網友笑說兒子看到雞腿捲後，第一個想到的卻是尿尿的地方。（翻攝自爆廢公社二館）

當時服務生還在一旁，現場空氣瞬間凝結，原PO只好斥責兒子「你怎麼這樣說呢！」但心裡也稍稍認同兒子的觀點；之後他一直沒烤雞腿捲，沒想到退冰後白色的雞肉與棒狀，讓原PO忍不住在心中噗嗤一笑，「窩X…這真的很像」。

對此，許多網友紛紛笑說「意外透露沒割包皮」、「還好他沒說像爸爸的……」、「你兒子沒說錯啊」、「原來鳥鳥平常是這個樣子呀」、「有這麼白的鳥鳥？」。