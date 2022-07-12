經濟合作暨發展組織（OECD）秘書長柯曼（Mathias Cormann）11日向20國集團（G20）財長提出報告，指各國要花更長時間才能達成全球新稅制協議，強調明年上半年是達成協議的堅決不可延誤的期限。

G20財長會議8日和9日在印尼峇里島舉行。

OECD主導跨國性新稅制談判，原計劃年中達成協議。但就目前進度來看，談判在明年以前不會有結果。即使談判達成協議，也必須得到各國內部投票通過而曠日廢時。

柯曼表示協議延誤令期待全球稅制出現變革的國家感到失望。去年近140個國家同意修改稅制。他認為達成協議的要點，是平衡各方在採取新稅制後的政治利益。

OECD指達成協議時間被延宕是因為遇到多個意外難題。其去年提出雙支柱稅制，支柱一是全球利潤分配稅制，支柱二是全球最低稅負制，原訂明年元旦上路。

支柱一在確保國家之間更公平地分配跨國企業巨擘的利潤和課稅權，但這在美國遇到反對。支柱二要求年營收達7.5億歐元跨國企業的實質稅率必需達15％，主要反對阻力來自歐盟。

新稅制一再遭阻撓，可能使部份國家失去耐性，逕自對美國科技巨頭課稅，讓新稅制無疾而終的風險增加。美科技業透過低稅率國家避稅或降低稅負，成為新稅制主要針對目標。

新稅制未如預期達成協議會令美國內部對新制態度變得更不明朗。因為要讓新制生效，國會必須批准所有拜登政府達成的談判內容，但明年參眾兩院可能被共和黨完全或部份主導。

波蘭4月反對歐盟明年採取最低稅負制的協議。歐盟要2024年初實施新制的努力6月遭匈牙利投反對票。美國財政部1日表示準備終止與匈牙利的課稅協定。歐盟與美國仍未通過立法實施最低稅制。