1999年麥當勞推出Hello Kitty玩偶兌換活動，引起全台搶購風潮，時隔23年後，有網友目睹一堆當時被瘋搶Kitty玩偶被打包丟棄，畫面曝光也勾起許多人的回憶，也有不少人坦言早就丟了。

原PO在臉書社團「爆廢公社二社」分享照片，只見許多Kitty玩偶被塞進透明塑膠袋，被丟棄在垃圾桶，讓他感慨「曾經風靡全台造成多人排隊搶購的產物，如今變成垃圾桶裏的一份子」。

有網友直擊整袋Kitty玩偶被丟棄，引起網友熱議22年前的Kitty之亂。（圖／翻攝臉書爆廢公社二社）

貼文引起網友熱議，「商人的戰術成功了」、「所以說當時到底瘋什麼…」、「不拆開比較有價值，拆開後就是塵蟎集中所」、「這個前兩年我家酒櫃一堆，被我丟光了」、「我家的還是全新包裝沒有拆」、「我只留2個，太空造型，其他的都丟了」、「印象很深⋯好像有人為了這組拿刀砍人」、「生命週期已經有20年也夠本了」。

也有人直呼可惜，應該可以轉售或是捐贈出去，「別丟啊，還有人在收」、「前陣子不是才有報導有人在收購？」、「捐給偏鄉小朋友，不要丟」、「可以網路上問問有沒有人需要，或是小孩喜歡的接收，比較不浪費也還有用處」。