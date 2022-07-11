德國Nachtmann貴族五件組(冰酒桶H22.5cm＋4入香檳杯) 定價8200元。（旺代提供）

德國Nachtmann貴族啤酒杯600ml-Noblesse 定價1200元。（旺代提供）

搶攻消暑商機，旺代官網自即日起至8月8日推出德國Nachtmann水晶玻璃全系列杯款，單件8折，任2件再享88折，單筆消費滿二千元送德國艾丁格小麥白啤酒330ML壹瓶，限量贈品送完為止。（禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障）

適逢父親節檔期，送酒杯組禮盒展現孝心，不妨備妥品酒週邊器具更顯貼心，旺代官網祭出加碼優惠，凡於活動期間單筆消費滿799元，可優惠加購瑞典Orrefors不鏽鋼冰塊4入組(定價1800元，加購價1000元)及比利時BergHOFF開瓶器三件組(定價2500元，加購價1600元)。首次加入旺代官網會員贈送100元電子折價券，單筆消費500元贈紅利10點，1000元贈紅利20點，本檔活動同享最高2％現金紅利回饋。詳情請洽旺代官網。

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