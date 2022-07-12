特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）終止收購推特，將引爆一場官司戰，推特已聘雇併購法知名律師事務所，最快在本周稍早提告。

穆斯克8日向主管機關揭露，擬放棄440億美元的收購推特計畫，稱推特未提供足夠的資訊，供他評估平台上的虛假帳號。

消息出爐後，推特董事會主席泰勒（Bret Taylor）矢言透過法律途徑，讓穆斯克履行協議。

匿名的消息人士表示，推特已聘雇律師事務所Wachtell、Lipton、Rosen ＆ Katz，最快本周稍早在德拉瓦州法院對穆斯克提出告訴。Wachtell與推特發言人對此不予置評。

穆斯克11日發出數條推文，嘲弄推特的官司威脅，表示推特應該揭露更多有關機器人和垃圾帳號的資訊。

推特目前股價較穆斯克4月的每股54.2美元出價折價37％。推特股價疲軟的原因一方面是大盤走低，另一方面是投資人對收購案心存疑慮。推特的市值已較4月的收盤高點51.7美元，蒸發逾110億美元。

投資人和律師認為，推特控告穆斯克將是企業收購史上最不尋常的司法戰，被收購方逼迫買家遵守協議。

法律專家表示，推特控告穆斯克雖然贏面大，但該公司可能選擇重新協商或是達成和解，而不是展開曠日費時的官司大戰。

傑富瑞（Jefferies）分析師席爾（Brent Thill）表示，相信穆斯克終止收購更多原因出於近來美股承受沈重賣壓，而不是推特沒有遵照他的要求。若是雙方沒有產生新協議，推特股價跌到23.5美元地板價，也不令人意外。