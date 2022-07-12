受到台中房價高漲及軌道經濟效應發酵，近幾年吸引不少建商進軍彰化推案，鎖定在地自住剛需市場。其中，寶鴻建設去年8月率先在彰化高鐵特區推出40戶別墅「寶鴻高鐵湛」，今年5月已順利完銷；寶鴻趁勝追擊、下半年在彰化市彰泰國中附近、由日本建築大師操刀的大樓預售案將登場。

據悉，寶鴻建設位於彰化市文教區的住宅大樓預售案，規劃地下3層、地上15層，產品規劃30-45坪二至四房，總戶數約70戶。繼2017年台中西區地標名宅「寶鴻清美大廈」之後，寶鴻再度邀請日本國寶級建築師高松伸操刀彰化市大樓新案，預計今年秋天公開。

寶鴻建設總經理陳明仁表示，從台中烏日高鐵站到彰化田中高鐵站車程約10多分鐘，但彰化高鐵特區別墅總價約1,300萬元，等於台中半價不到，若在台中市區甚至只能買到2房，「原本預期會吸引部分台中客群，沒想到統計發現，竟然高達六成已購客是台中人，在地區域客僅占約5％，真的很讓人意外！」

代銷業者、豐匯地產團隊總經理施棟瀝分析，彰化高鐵特區周邊的生活機能尚待發展，且在地人對別墅總價破千萬較難接受；但重劃區必經的三部曲-「長草、長房、長機能」，加上彰化縣擁有中科二林園區，未來還有中友百貨將進駐、升格及軌道建設等重大議題，應是吸引台中人搶進彰化購屋的主因。

彰化高鐵特區別墅首案「寶鴻高鐵湛」，基地面積約1,329坪，每戶地坪約28~40坪、建坪40~51坪，規劃地上3層樓，共40戶純別墅住家，主力成交總價在1,200至1,300萬元。

寶鴻建設彰化高鐵特區首發案完銷，雖然持續看好軌道週邊房市的發展，卻未能加碼繼續購地，問題出在營造成本與地價高漲。陳明仁表示，近年營造成本高漲，在彰化蓋透天從每坪7.3萬元漲到10萬元，漲幅逼近四成；此外，彰化高鐵特區土地過去一坪約10萬元，現在已有建商買到14萬元，「若依現在的成本重新估算，相同的別墅產品每戶得加價200萬元！」