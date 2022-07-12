彭姓大學生騎大型重型機車環島，10日下午4時許騎車北上行經台9線關山月眉路段，撞上鐵牛貨車，彭男送醫急救仍告不治，今晚傳出鐵牛貨車駕駛陳女是頂替洪姓丈夫，檢察官訊後將2人依涉及頂替及過失致死罪嫌偵辦，並令洪男限制住居。

就讀南部某科大的23歲彭姓大學生和友人騎重型機車環島，昨天下午騎車北上行經台九線關山月眉路段， 與洪姓男子駕駛穿越道路的鐵牛貨車擦撞，彭頭部重創失去生命徵象，送醫仍告不治，檢方會同法醫今天下午相驗，確認彭死因為顱內出血。

據了解，43歲洪男務農，昨天下午駕車載肥料從農路穿越台九線時，與彭姓大學生發生擦撞事故後，洪原指駕駛為35歲陳姓妻子，陳女也自稱是駕駛，但警訊發現陳女言行有異，立即對兩人酒測、酒測值為0。

洪肇事後稱，是陳姓妻子駕駛他的鐵牛貨車載肥料，從農路開出來穿越台九線被彭的重機撞到，陳女則憂心站鐵牛車旁等待，2人隨即由警方帶回關山分局警詢。

關山警分局偵查隊移送該案，檢察官今天下午將2人帶至台東地檢署隔離複訊，陳女始坦承頂替、洪男也坦承為駕駛，檢方訊後將2人依過失致死、頂替罪偵辦。