新手媽媽孟耿如產後首度亮相一起慶賀 Tripp Trapp®50 週年。（Stokke Tripp Trapp®提供）

Stokke Tripp Trapp®50週年限量紀念款。（Stokke Tripp Trapp®提供）

Stokke Tripp Trapp®成長椅情境圖。（Stokke Tripp Trapp®提供）

挪威經典嬰童品牌 Stokke®於 1972 年由知名設計師 Peter Opsvik 推出第一款嬰童成長椅—Tripp Trapp®為品牌開啟全新里程這把來自挪威的經典座椅熱賣超過 80 個國家陪伴了超過 1300萬個家庭成為全球最受歡迎的成長椅。歷久不衰的設計榮獲 2022 年美國國家育兒產品獎-金獎以及《財富》雜誌評為 100 個當代最具代表性的偉大設計。除了經典 Tripp Trapp®成長椅，許多知名藝人像是 C 羅、卡蒂.B、約翰傳奇、金.卡戴珊、肯伊.威斯特、蘿西.杭亭頓、潔西卡.艾芭等皆是 Stokke®品牌的愛用者。

成長椅問世的第 50 年品牌特地邀請最近剛晉升新手媽媽的孟耿如擔任活動嘉賓與我們一同歡慶這個重要時刻。置身Stokke®全屋體驗的北歐居家情境氛圍中，她表示，「作為新手媽媽在使用產品的過程中馬上就可以感受到Stokke®讓親子親密互動的設計理念，其中 Tripp Trapp®成長椅是小玉米回家後使用的第一張座椅藉由搭配初生嬰兒躺椅，除了解放媽媽的雙手更能讓我們隨時可以輕鬆地和小玉米互動一起度過全家人最重要的餐桌時光」。

孟耿如進一步表示，「今年剛好是 Tripp Trapp®上市 50 週年我們很榮幸能與品牌同慶;而 Tripp Trapp®不僅是一款產品，更是一件藝術品，除了得到許多設計大獎之外，也同時被MOMA 紐約現代藝術博物館、V＆A 倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館典藏。這讓熱愛欣賞及收藏藝術品的我們，能在擁有育兒神器的同時，也讓居家充滿設計感」。