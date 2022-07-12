中天生技總經理異動 郭明良請辭 00:202022/07/12 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天生技（4128）11日晚間公告，原任總經理郭明良因個人因素辭職，遺缺由董事長郭憲壽暫代。 另外，郭明良因離職辭任發言人，其職務由副總經理陳菀均新任。 全國小葉種紅茶製茶技術比賽 嘉縣葉育瑞奪冠 宏泰人壽領先業界設公平待客專責部門 藍營鐵樁 玉皇宮主委 力挺陳其邁連任 #郭明 #中天生技 #總經理 #良因 #異動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG狂潮推升電動車需求 租車業搶破頭 04:102022/07/11 財經焦點 好市多店員1原因不肯結帳 釣出一票苦主：投訴也沒用 22:532022/07/11 生活 時論廣場》誰來關心租屋族（黃丙喜） 19:582022/07/11 時論廣場 王淨揭憂鬱症徵兆背後原因 少了嚴苛也要勇敢談戀愛 15:072022/07/11 娛樂 《金髮尤物》女星同框22歲女兒 仙女基因根本複製貼上 21:362022/07/11 娛樂 聯盛非金屬線切割機 非金屬切割一大突破 04:102022/07/11 產業特刊 朱軒洋因心理狀態解約 蔡淑臻讚他是好孩子 04:102022/07/11 娛樂新聞 永豐投顧總座李學詩 投顧2心法 教客戶創富守財 04:102022/07/11 企業經營 手無力恐是警訊！新研究點出這原因 醫：中年人注意 18:202022/07/11 健康 北市優良公寓大廈評選延至7／20截止報名 11:432022/07/11 區域情報-台北 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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