台北市副市長蔡炳坤今（11）日晚間與市長柯文哲餐敘時突然倒下，緊急送醫開刀。柯文哲晚間趕到醫院關心，受訪時表示，他第一時間研判是中風，趕緊叫救護車送醫，檢查判斷是出血性腦中風。而蔡炳坤開完刀之後，已經送到加護病房，柯文哲也在臉書上暖心喊話：「蔡副加油，我們等你回來！」至於蔡炳坤的狀況，明早10時將由醫療小組說明。

蔡炳坤今晚7時20分和柯文哲、台中市副市長令狐榮達等人聚餐時，突然身體不適，疑出現手無法舉起、說話困難情形，坐在位子上，身體突然癱軟偏向柯文哲，柯還詢問他怎麼了，驚覺狀況不對，當場判斷需立刻由救護車送醫。救護車晚間7時49分將蔡炳坤送到仁愛醫院，經電腦斷層檢查，隨即開刀動手術。

晚間約11時，柯文哲在臉書貼文表示：「蔡炳坤副市長是我非常重要的左右手，今晚他突然倒下，目前經過手術，已經送到加護病房，但還需要一段時間觀察。蔡副加油，我們等你回來！」蔡開完刀後要觀察一個晚上，明早10時再由醫療小組說明病況，柯也表示，當然需要家屬同意才可對外說明。