民進黨選對會10日徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，據悉是經黨主席蔡英文勸說後，放棄了原本參選台北市長的意向。藍營新北市議員參選人呂家愷表示，林佳龍自上周五與蔡英文會面後，竟神隱72小時，「不難想像這次林佳龍有多失望」；PTT鄉民看到這則新聞的反應，雖然對林佳龍有志難伸的處境深表同情，但也以「砲灰」、「敗戰處理專用投手」、「躲在廁所哭」等字眼狂酸。

身為「侯家軍」的呂家愷指出，政客的所作所為都只想到下一次的選舉，而不是為下一代著想，林佳龍及團隊這段時間最少說了24次不參選新北，「心心念念只有台北市」的意象鮮明，可惜在與蔡英文多次會面後，仍被派往新北參選市長，使過去2個月提出的各種願景都化為烏有，「關於首都的12門課」被民進黨「死當」。

呂家愷強調，宣布參選時林佳龍拋出一句「接受徵召，決戰雙北」，顯得對台北市仍依依不捨；甚至連民進黨舉辦的團結雙北記者會，林佳龍也說缺席就缺席，實在無法看出他為新北市出戰的決心，「或許現在的他也正在陽明山上望著台北暗自嘆息吧」。

不讓呂家愷的酸度專美於前的，就是PTT八卦鄉民的推文，「出來坦的」、「砲灰」、「後悔了嗎龍龍」、「炮灰還剩三個月，要人家心情多好」、「躲起來哭哭吧？阿龍惜惜~」、「ok的，反正也不會上，不用太擔心了！」、「即將被黨推入火葬場的廢龍」、「太魯閣號他出來坦，現在新北砲灰也丟給他」、「看來林佳龍要被侯友宜打趴到太平洋」。

還有網友批評林佳龍，「不甘不願仔快滾，連選舉補助款都不給你」、「台中不要的，請不要丟來新北，這邊不是資源回收場」、「林去哪都是砲灰」、「真的變成敗戰處理專用投手」、「躲在廁所哭都不行嗎？」

也有人討論選情，包括與侯友宜一戰的可能性，「有什麼差別？林出來選本來就只是要一個候選人資格來維持林的政治聲量而已」、「就像不紅的藝人自費出唱片，搏看看年底能不能接到尾牙場而已」、「準備落選無縫接軌當官」、「會有一些同情票啦，超慘的遭遇」、「難過個屁，這次只要守住29萬就可以踩光頭頭上了，加油點好嗎? NN8也會幫你」、「堂堂正國會的頭這樣送頭，這派系也差不多了吧」、「可能要選過台北市才有資格選總統吧」、「來看死忠幾趴」。