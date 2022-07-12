受惠輪胎漲價效應，加上訂單增加等因素，輪胎三雄正新（2105）、建大（2106）及華豐（2109）11日公布自結6月合併營收聯袂成長。其中，建大6月合併營收38.27億元，年增25.77％，表現最為亮麗。展望下半年營運，正新與建大均表示，若輪胎原材料價格不要持續上漲，公司今年下半年營運，可望比上半年好。

另外，正新自結6月合併營收88.77億元，年增4.6％，華豐自結6月合併營收4.58億元，年增7.21％。

不過，正新上半年合併營收488億元，年減8.23％；建大上半年合併營收199.09億元，年增12.34％；華豐上半年合併營收28.42億元，年增6％。

正新表示，因大陸防疫封控，旗下昆山廠4月生產停工，5月大部分產線都恢復生產與出貨，6月則正常生產，使得6月營收不僅比4、5月好，也高於去年同期。另外，正新旗下海外廠，包括越南、泰國、印尼及印度等輪胎廠，今年都正常生產，因此，公司6月營收比去年同期好。

正新說，公司大陸市場輪胎銷售，包括原廠（OE）車胎及售後修補（RE）車胎，其中，OE車胎銷售擁有合理利潤，但RE車胎市場，因受到大陸輪胎業者削價競爭的影響，恐壓縮RE車胎的利潤空間。

正新認為，目前輪胎稼動率正常，預估下半年營運表現，可望比上半年好，但公司仍會持續關心輪胎原材料價格上漲的影響因素。

建大指出，旗下越南廠6月轎車胎（含輕卡車胎）日產能達1.2萬條，與去年同月相較，呈現翻倍成長，加上美國子公司營運不錯，因而帶動公司單月營收增長。

建大說，受到大陸防疫封控影響，旗下昆山廠4月停工，到了5月，工廠大部分都恢復生產與出貨，但因5月碰上上海塞港問題，影響輪胎訂單出貨排程。不過，上述不利的因素，6月都解除，加上7月起的海運費，不像去年海運費飆漲或無貨櫃可用的情況，都是公司6月及上半年營收雙成長的原因之一。