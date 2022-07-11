烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指示總理許米哈爾(Denys Shmyhal)修改烏克蘭入籍規定，未來要當烏克蘭人要先通過考試，因為自2014年以來，入籍烏克蘭的俄羅斯移民太多了。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，這是根據國家元首網站上的「電子請願」的意見。5月23日署名維塔利‧卡普斯迪安(Vitalii Kapustian)發表一項請願，指出自2014年俄烏開戰以來，已有近52,000名俄羅斯人選擇移民到烏克蘭。其中超過19,000人成功獲得烏克蘭公民身份。

卡普斯迪安認為，烏克蘭入籍過於寛鬆，甚至沒有基本的過濾，這些獲得公民身份的人，就不會珍惜烏克蘭人這個身分，未來不會試圖做出任何努力，以融入烏克蘭社會。

他的意見獲得了相當大的認同，以26,578票進入國家議案（門檻是25,000票），點出了許多烏克蘭人擔心俄籍移民可能會減損烏克蘭的獨立性。

而且，即使在2月24日俄烏全面戰爭爆發，仍有相當大量的俄羅斯人申請加入成為烏克蘭公民身份，聯想到內部的親俄分離勢力，該議案也就提升到國安層級。

請願書寫道，「我建議，想要獲得烏克蘭公民身份的移民，需要強制進行考試，考題包括烏克蘭語考試、烏克蘭歷史考試、烏克蘭憲法知識，還有烏克蘭國歌。」