「八點檔男神」黃少祺出道多年形象正面，今年3月還斜槓當起咖啡店老闆，未料經營4個月就傳出爭議，遭匿名網友控訴管理有問題，讓黃少祺被罵是慣老闆；對此，黃少祺委託律師發聲明澄清，並親自回應網友的客訴。

一名網友6月29日在Dcard以標題「老闆擅自扣薪水」撰文，稱家人在某藝人開的咖啡廳上班，上周因生意不好，遭老闆揚言扣薪3千，讓原PO忍不住吐槽：「能說扣薪水就扣薪水嗎？說如果遲到請病假而扣薪水，我覺得很合理，結果是因為生意不好而扣薪水？」原PO更繼續爆料，沒搞清楚營業時間的客人給了負評，老闆二話不說就先狂罵員工，還說家人沒資格當主管。文章一出，引起網友關注，黃少祺遭批評是慣老闆，但該文已被原PO刪除。

此外，有網友6月29日分別在黃少祺的臉書和咖啡廳的Google評論區客訴，稱員工因店裡機台未開無法點餐，就讓客人頂著大太陽在門外等，不滿地砲轟：「是員工的教育訓練問題，還是員工本身素質問題，3位員工在店內說說笑笑，無視客人在門外曬太陽，一句pod機未開，這就是知名店的待客之道。」黃少祺見狀，馬上回應：「您好，我是黃少祺，雖然我人不在台灣，但我時時刻刻關注著消費者的體驗感受，一看到您的評論文我一早就立刻請營運了解狀況，還等不及他們的回覆，我覺得我還是先在此公開向您致歉，照您描述的狀況，雖不到營業時間，員工也正在忙著準備與清潔開店事宜，但消費者提前到來，是不應該讓你們在外面乾等著，絕對是要邀請你們先入店稍坐等候一下，我們準備好會立刻為您服務的，服務態度與服務水平是我一直耳提面命與要求他們的，這件事我會懲處員工，是我們沒做好，再次誠意向妳致歉，也希望您日後願意再給我們為您服務的機會，謝謝妳的批評與監督，我們才有持續進步的動力與空間，感謝。」

至於匿名網友在Dcard的指控，黃少祺的咖啡廳臉書粉專，今（11日）PO出律師聲明，強調原PO謊稱「老闆擅自扣薪水／被客訴而罵自己員工」、「因為最近生意不好 薪水要扣$3000」、「就因為被客訴 老闆狂罵員工」等，傷及咖啡廳和黃少祺的名譽，因此嚴正聲明以上內容純屬虛構，恐涉及加重誹謗罪，將依法追究違法者之刑責。