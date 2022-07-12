運彩除了有「賽前投注」(Pre-match)外，還有所謂的「場中投注」(Live Betting，俗稱走地) ，那就是在一場比賽開始後還可以讓消費者邊看著比賽邊繼續投注，既刺激又好玩，熟悉運彩投注的朋友們都非常喜愛，投注金額往往是「賽前投注」的3到5倍，包括美國職籃(NBA)、美國職棒(MLB)以及歐洲五大足球聯賽等，都是如此。大家都知道一場運動比賽進行的過程可以說是瞬息萬變，在這樣的情況下運彩提供的「場中投注」有一些特性，大家在投注前務必要先瞭解，今天就來跟大家談一談。

運彩眉角-「場中投注」(Live Betting)須知道的幾件事

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

首先就是場中常常會有「鎖盤」的情形，因為比賽進行中各種賽況都有可能發生，例如棒球的比賽高飛球打出去是被接殺還是會得分都可能影響賽果，所以當下會先鎖盤暫停投注，等賽況確定後，再重新調整賠率恢復投注。

鎖盤

其次就是「變盤」的情形，由於場中投注的賠率會隨著比賽進行的動態即時變動，所以在投注站看到1.9倍的賠率進行投注時，有可能出單後彩券印的賠率是1.6倍，因為購買的當下正好「變盤」，原本落後的隊伍進球反超，獲勝中獎的機率變大，賠率從1.9倍降為1.6倍，此時如果買的是另外一隊，因為其獲勝中獎的機率降低，賠率則是會從看到的1.6倍提升到印出的1.9倍。

變盤

再者場中投注會有所謂「提早關盤」的情形，一般來說一場運動比賽快結束時，賽況及賽果大致底定，場中投注都會提前關盤，例如棒球會在八局下半結束前截止投注，籃球會在第四節結束前3~5分鐘關盤，足球會在法定比賽結束前2~5分鐘關盤，除此之外，場中進行時如遇有氣候變化(天雨或濃霧)、比賽選手因傷退賽或國際賽事資訊因故無法即時取得時，也會有提早關盤的情形，這些都是整場比賽的提早關盤，還有一些情況是部分玩法的提早關盤，例如一場籃球比賽2隊得分落差太大的情況下，「不讓分」玩法會因為領先方的賠率低到1.01以下開不出來而無法提供投注，即該玩法提早關盤。

提早關盤

還有，原本預定提供場中投注的賽事如遇大雨、濃霧、球員因傷退賽或國際賽事資料源無法取得等各種可能狀況而臨時取消時，取消前已投注的款項會依投注規範的相關規定辦理派彩或退款。

場中投注臨時取消

一般來說場中投注的獎金派發都很快，比賽結束後10幾分鐘內就可以拿到中獎的獎金，但偶爾會遇到部分資訊源的賽果不一致時，則須較多時間進一步求證並確認無誤後，才會派發獎金，因為畢竟中獎獎金的派發攸關中獎人權益，正確性非常重要。

派彩

運彩有提供場中投注的比賽，都是各國的主要職業賽事或國際比賽，皆有媒體或網路平台轉播，國內媒體如果有轉播，運彩單場場中賽事預告表就會事先加以揭露，供消費者參考。

轉播

最後，就是運彩除了提供場中投注之外，還有提供所謂的單場及串關投注，每天平均都有上百場的賽事，供您自由選擇；如果您想邊看比賽邊投注可以選擇「場中投注」；如果您想投注一場就能知道是否中獎可以選擇「單場投注」；如果您想有機會中比較高的獎金可以同時選擇多場比賽進行「串關投注」最多可以串到8場，串愈多場如果比賽結果都中的話，所有賠率連續相乘的結果，可以抱回高額獎金。