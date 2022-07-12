111學年度分科測驗 歷史科解答 12:152022/07/12 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 首屆大學分科測驗考試7月11、12日舉行，共有2萬9085人報考，11日考物理、化學、數甲、生物，12日考歷史、地理、公民，共7考科，分數上限改60級分上限。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 地理試題解答。(資料提供／北巿補教協會、儒林、文城、得勝者補習班聯合提供) 111學年度分科測驗 生物科解答 111學年度分科測驗 數學甲解答 111學年度分科測驗 化學科解答 # 大學 #分科測驗 #歷史科 #解答 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月升至100.8 台灣金融風險指數 13個月新高 04:102022/07/12 財經要聞 台灣運動及健身展 開放報名 04:102022/07/12 產業特刊 物理超難 補教師：以後恐沒人想考 04:102022/07/12 生活新聞 生物文字量大 直逼研究所考題很燒腦 04:102022/07/12 生活新聞 來台2年半 俄羅斯正妹因1事淚崩：台灣人沒有怪罪我 08:152022/07/12 生活 分科測驗》歷史科日本自衛隊入題 全中教：中偏易 鑑別度不高 11:462022/07/12 生活 每天1顆「水果霸主」不發胖 研究：有助降低膽固醇 04:002022/07/12 國際 元大綠能N 小資贏先機 04:102022/07/12 證券．權證 分科測驗》歷史難度中間偏易 基礎知識夠就可拿分 11:022022/07/12 生活 推動ESG＋ 台灣房屋積極深耕環保公益 04:102022/07/12 財經焦點 賴清德赴日弔唁 鄭運鵬：個人身分就是外交身分、台灣特使 12:422022/07/12 政治 社評／中美關係護欄 台灣的代價 04:102022/07/12 焦點新聞 習近平回信台青：為台青在陸學習就業、創業生活提供更多便利 12:282022/07/12 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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