111學年度大學分科測驗於12日落幕，首次分科測驗總計有7考科，包括物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會。大考中心在所有科目考試結束之後，陸續提供各科目的正式解答，方便考生們核對。《中時新聞網》為您整理如下：

111學年度分科測驗 公民科解答
111學年度分科測驗 歷史科解答
111學年度分科測驗 數學甲解答
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