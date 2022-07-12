111學年度大學分科測驗 大考中心解答一覽！ 23:002022/07/12 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 111學年度大學分科測驗官方正式解答出爐。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111學年度大學分科測驗於12日落幕，首次分科測驗總計有7考科，包括物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會。大考中心在所有科目考試結束之後，陸續提供各科目的正式解答，方便考生們核對。《中時新聞網》為您整理如下： 111學年度分科測驗 公民科解答 111學年度分科測驗 歷史科解答 111學年度分科測驗 數學甲解答 #分科測驗 #大學 #正式解答 #考試 #答案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 111學年度分科測驗 地理科解答 14:272022/07/12 生活 111學年度分科測驗 生物科解答 19:302022/07/11 生活 大學分科測驗今登場 物理偏難、文字多挑戰性高 16:012022/07/11 新消息 英特爾攜手系微、台北大學 播種UEFI韌體人才 16:522022/07/12 生活 重要出土文物！六年級生的回憶 自那年起法律系成第一志願 11:082022/07/12 生活 分科測驗》選填志願恐「抓瞎」 專家估台大醫要288級分 18:482022/07/12 生活 分科測驗》歷史科日本自衛隊入題 全中教：中偏易 鑑別度不高 11:462022/07/12 生活 烏克蘭「最美副部長」是她 俄媒狠酸一句被打臉 20:002022/07/12 國際 導入5G專網 遠傳聯手東華大學打造智慧校園應用 17:202022/07/12 財經 分科測驗》地理科複雜度稍高 補教師曝高分關鍵 15:062022/07/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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