在新訓期間，飲食並不豐盛，每天早上每個人能分到一點法國麵包、一小塊奶油，有時候是巧克力醬或是果醬。法國的法國麵包和台灣的法國麵包有著截然不同的口感，不知道到底存放了多久，如果拿這麵包敲人的頭，肯定會痛得哇哇叫。

這裡的伙食說實話並不夠維持一個正常成年人整天消耗的熱量，況且我們還得承受大量訓練，絕大多數的時候，都得忍受飢餓；也有弟兄在集合講話時，站著突然暈倒的情況發生。

在這種情況下，任何「食物」都變得格外珍貴。有次，下士長叫我們集合，在大家面前介紹了一條狗，鄭重表示這是他的狗，絕對不能吃牠，尤其中國人都被點名，「若是狗有個三長兩短，你們都是頭號嫌疑犯，準備一起陪葬吧！」下士長這樣威脅著。

我們在農場訓練時，身處荒郊野外，也沒有太多食物來源，飢餓到了一定程度，來自文明的人，都可能變得很不文明，甚至從垃圾桶撿食物。印象中，有一位烏克蘭人在整天廚房打雜結束後，在垃圾桶找到了一根長官丟棄的法國麵包――我們稱之為「法棍」，直接就在大家面前吃了起來，不知道有多麼讓人羨慕。

在兵團裡，吃飯也是門學問，即使絕大多數人都吃不飽，但仍有些挑食的人，如果吃飯時坐在他們旁邊，當他們把自己喜歡的食物吃完，剩下的你或許能分一杯羹。還有一些基於宗教信仰而不吃牛肉的印度教徒、不食豬肉的穆斯林，都是吃飯時應該「關注」的對象。

有一天我們的午餐是豬肉香腸，我旁邊恰好坐了位突尼西亞人，理論上他是不吃豬肉的阿拉伯人，但是卻看到他大啖香腸，於是我問他：「這不是豬肉香腸嗎？你應該不能吃呀。」

他當時一臉正經回答：「這不是豬肉，是大象肉做的。」

我啞口無言，雖然當下有些不明其意，直到一段時間後才懂，他並不真的覺得那是大象肉香腸，而是在當時的情況下，他只能這樣說服自己。畢竟如果不吃，沒有足夠的熱量，他將難以挺過訓練。

在這裡沒有太多實在的信仰者，有些阿拉伯人飲酒吃肉，有些人信仰上帝卻仍然偷竊行騙，會幫助別人的人很少，尤其在困難關頭，個個都是泥菩薩過江，自顧不暇，患難見真情的場景少之又少。

(本文摘自《如果那是夢想，再苦也要去》/好人出版)

【內容簡介】前進或死亡！

這是法國外籍兵團的格言。意謂著，法國外籍兵團成員不論任何情況都會勇往直前，不怕冒險，敢於犧牲性命，只有死亡才能使這群男人停下。

有些夢想一生只有一次的機會實現，特別是要拿青春與生命揮霍的夢想，一旦錯過了就永遠錯過了。

當兵，幾乎每個台灣男人都當過兵，沒什麼特別的。可是，如果是到國外當兵，尤其是自願到世上最著名的鐵血軍團當兵，這就特別了。

許逢儒，離開台灣的時候，剛滿十九歲，普通高中畢業，服完了義務兵役。即使偶爾如同大多數年輕人對於未來感到迷惘，可是他的心中早已經有了答案：加入法國外籍兵團。

「在朝向更好或更壞的過程中，快樂與悲慘是並存的。過程中你爬得多高或落得多低都無所謂，那並不重要，真正的重點是你要走的方向。」

許逢儒以英國作家約翰生的格言做為本書起頭，他知道當溫室的花朵躲在保護傘下的世界固然美好，但不是他嚮往的生活。成為法國外籍兵團的一員，是十七、八歲的他唯一的夢想，是他唯一想去的地方。年輕的他，想在真正男人的世界裡，闖蕩出一片天。

【作者簡介】許逢儒

法國兵團名 HOU Fu。西元一九九五年出生，身高一七八公分。溪湖高中畢業後，於十九歲那年去了法國外籍兵團參軍，於二○二○年退役。五年部隊經歷，三年傘兵重型火力連，二年常規步兵反坦克部隊，並曾在非洲擔任戰鬥攝影師。退役後想成為一名演員，更確切來說是名強壯如席維斯史特龍，又能如同周星馳和成龍般喜感十足的動作演員。現在在法國蒙彼利埃大學就讀戲劇系，性格瀟灑如風，從不隨波逐流，始終向著自己嚮往的方向前進。