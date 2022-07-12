正式成為外籍兵團的一員，得經歷第一個月的新兵戶外訓練，最後成功走完約六十公里的強度行軍—又稱為白色高頂軍帽行軍（Marche Képi Blanc）。唯有挺過這場強行軍，才有資格戴上象徵外籍兵團的白色高頂軍帽。

出發之前，長官再三要求我們檢查行李，誰要是少了任何東西，所有人就得做伏地挺身，然後邊做伏地挺身邊大喊謝謝及犯錯者的名字，直到他找到這項物品放進包裡為止。

為了確保每個人都有確實帶到所需物品，也確保我們的背包「夠沉重」，長官點名幾個人，去農場旁邊挖了一些沙土，用大瓶塑膠瓶裝滿，發給那些少了東西的人。一百公升的軍包被塞到滿得不行，實在很重，至少超過二十公斤。

所有人分兩隊走，行軍將持續兩天時間，是目前為止我們負重最重、距離最長的行軍，可是我們都很興奮，因為農場生活終於要告一段落。當下痛苦異常，但或許有一天我會懷念這與世隔絕的日子。

長途行軍最考驗意志，很難敘述出當下的感覺，真的是苦不堪言，明知道終會到達，但是漫長過程中還是會懷疑人生好幾次。

我是誰？

我在這裡幹嘛？

為什麼我要背這麼重的背包？

我的家人、朋友們現在還好嗎？

沒有我的生活，他們還習慣嗎？

第一天上午沒做任何休息，直接就走到了中午，中途連長官停下小解的時間，我們都不能坐下。肩膀越來越感覺到撕裂般的難受，脖子也被槍背帶勒著，我們不能把槍背到兩側，必須在行軍時也保持警戒姿勢，隨時可以應變所有方位出現的情況。我們的精神不在沿途風光，行軍的速度很快，只能咬牙跟上前面的人，但是總有些人不斷掉隊，害得後面拖了一段距離，所有人都得小跑步。

大約在下午，一位法國人終於撐不下去了，當時我們都覺得長官對法國人特別寬容，在他哭著說真的走不下去之後，長官讓我們輪流背著他的包，而他則空裝行軍。

一個包已經讓人飽受折磨，背上兩個包，後背一個，前胸貼著一個，還得跟上行軍步伐，一下子就讓人筋疲力竭。雖說法國外籍兵團基本上都是外國人，但是也有少數法國人，說要報效自己國家，特地參加以嚴格精銳出名的外籍兵團。初衷是挺好的，但是平日養尊處優的法國紳士，幾乎都會後悔。

好不容易走到了第一天的集合地點，第二隊已經到達一段時間了，他們之中也有兩名傷員，都已經不良於行，走路姿勢都變了，可是依然背著自己的包。

第二天那兩位傷員因為腳傷退出，但是我們這組的法國人仍想要繼續。好吧，受傷身退能敬你是條漢子，但是因為疲累走不下去，加重隊友負擔，就有點讓人不爽了。

雖然能感覺到他並不想放棄，但他還是在第二天早晨，在山徑小路倒下失去意識。下士留在他身邊，撥打了求救電話，而我們其他人則隱身到樹叢之中，好不容易能坐下來。

救護車半小時之後趕到，把他救上車，而其他人繼續我們未完成的路程。因為拖延了一些時間，所以帶頭的傘兵下士，直接帶我們跑步趕路。

終於結束後，新訓隊伍少了六個人，他們都在白色高頂軍帽行軍中受傷，剩下的人則準備參與授章儀式，終於能夠戴上兵團第四團的專屬徽章。

於小村莊裡的二戰紀念碑前，石碑最下頭寫著：致那些為法國犧牲的人（Mort pour la France）。我們將在將軍及各級長官，還有政府官員面前，戴上白色高頂軍帽，同時宣示「Legio Patria Nostra」—這句源自拉丁語的誓言，代表著「兵團即祖國」，所有人動作整齊一致，同時戴上白色高頂軍帽，接下來大聲宣示，把早已熟稔於心的榮譽信條，喊得鏗鏘有力。

(本文摘自《如果那是夢想，再苦也要去》/好人出版)

【內容簡介】前進或死亡！

這是法國外籍兵團的格言。意謂著，法國外籍兵團成員不論任何情況都會勇往直前，不怕冒險，敢於犧牲性命，只有死亡才能使這群男人停下。

有些夢想一生只有一次的機會實現，特別是要拿青春與生命揮霍的夢想，一旦錯過了就永遠錯過了。

當兵，幾乎每個台灣男人都當過兵，沒什麼特別的。可是，如果是到國外當兵，尤其是自願到世上最著名的鐵血軍團當兵，這就特別了。

許逢儒，離開台灣的時候，剛滿十九歲，普通高中畢業，服完了義務兵役。即使偶爾如同大多數年輕人對於未來感到迷惘，可是他的心中早已經有了答案：加入法國外籍兵團。

「在朝向更好或更壞的過程中，快樂與悲慘是並存的。過程中你爬得多高或落得多低都無所謂，那並不重要，真正的重點是你要走的方向。」

許逢儒以英國作家約翰生的格言做為本書起頭，他知道當溫室的花朵躲在保護傘下的世界固然美好，但不是他嚮往的生活。成為法國外籍兵團的一員，是十七、八歲的他唯一的夢想，是他唯一想去的地方。年輕的他，想在真正男人的世界裡，闖蕩出一片天。

【作者簡介】許逢儒

法國兵團名 HOU Fu。西元一九九五年出生，身高一七八公分。溪湖高中畢業後，於十九歲那年去了法國外籍兵團參軍，於二○二○年退役。五年部隊經歷，三年傘兵重型火力連，二年常規步兵反坦克部隊，並曾在非洲擔任戰鬥攝影師。退役後想成為一名演員，更確切來說是名強壯如席維斯史特龍，又能如同周星馳和成龍般喜感十足的動作演員。現在在法國蒙彼利埃大學就讀戲劇系，性格瀟灑如風，從不隨波逐流，始終向著自己嚮往的方向前進。