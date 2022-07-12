原PO這份保單要到今年8月31日才算期滿。（圖／爆怨公社）

日前1名女網友在《爆怨公社》發文指出，他15年前買一張保單，專案內容是「繳10年，第15年能拿回30萬元」，怎料15年過去只能領回27萬元，她大傻眼表示：「金庫直接縮水了3萬元」，此貼文引起網友熱烈討論，有內行人點出一大盲點，因為原PO「第15年才剛繳費，第16年才算實滿15年，屆時才能領回30萬元。」

原PO表示，他15年前接到某間公司的電話行銷，推銷的儲蓄險內容大約是：每月繳2000多元，繳費10年，15年後可以領回30萬元，該名網友辛辛苦苦繳了10年，盼到了第15年，終於到了可以收獲小金庫的時候，卻收到保險公司的通知，上面寫了實支金額27萬60元，令她相當傻眼，保險公司則回應，30萬只是當年專案名稱，實際只能領取所繳保額的1.xx倍。

有內行人則分析，原PO的儲蓄險要過111年8月31日後完全到期，才算期滿領回，第15年，跟滿15年是有差別的，而且合約上也有寫第15年是領回27萬60元，「一般人都搞不清楚，以為繳費日到，就是滿了」。

其他網友則表示「只要想著這15年沒被股市賠光就好了」、「每個月2000定期定額買高股息ETF，配息之後再投入，我猜10年之後可能變35萬，報酬率更好」、「錢給他們洗錢、賺利息，解約還要被他們吃掉」、「買保單年繳比較划算」。