民進黨確定徵召衛福部長陳時中參選台北市長，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形。對此，資深媒體人黃揚明昨（11）日就點出，在接下來的一個月「選戰模式」會出現，而最容易變成箭靶的就是「陳時中」，但他也坦言，這次選舉從技術上來講，「民進黨會是最強的」，引發討論。

黃揚明昨日在廣播節目《POP搶先爆》指出，現在陳時中要參選台北市長，他有這個潛力可以帶動選情，而兩邊的支持群眾就會更交鋒，整個選情就會熱。黃揚明更強調，接下來一個月內會有「一個議題、三人交鋒的狀況，這就是選戰模式」，而會變成箭靶的就是「陳時中」，因為他是現任官員，而蔣萬安是民代，不是政務官，同時黃珊珊也會面臨這樣的狀況。但黃揚明也提及「以三腳督來講，黃珊珊不能崩」。

黃揚明更指出，現在陳時中的起手式是「台北市8年的建設停滯」，所以陳時中得要拉一個人下來，「很明顯現在就是黃珊珊」，黃揚明更說，「因為黃珊珊的民調中，裡面有三成都是綠的」，因此陳時中要先將黃珊珊打成第三，讓黃珊珊的民調變成18％、20％的時候，就開始主攻蔣萬安，兩人交鋒，把黃珊珊邊緣。黃揚明也坦言，「這次選戰的複雜度很高，黃珊珊能不能變成柯文哲第二，難度是很高的」。

最後黃揚明更說，這一次台北市長的選舉，藍、綠、白三人之中，蔣萬安和陳時中的素人的程度都比黃珊珊還高，但這一次陳時中背後的操盤就是英系，而他們會把蔡英文2019年的打法，複製到陳時中身上，因此黃揚明認為「如果這次從選舉技術來講，民進黨會是最強的」。