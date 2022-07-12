近期一項由羅馬琳達大學(Loma Linda University)、塔夫茲大學(Tufts University)以及加州大學洛杉磯分校(UCLA)三校共同進行，發表在《美國心臟協會雜誌》(AHA)的研究指出，連續6個月每天吃一顆堪稱水果界營養成分最高的酪梨，腰圍不但不會變粗，還能降低體內膽固醇。

根據《每日科學》（ScienceDaily）報導，研究針對1,000多名過胖的受試者，一部分人被要求每天吃一顆完整的酪梨，另外一部分則正常飲食，但後者一個月不能吃超過2顆以上的酪梨。這是一項為期6個月的實驗，過後使用磁振造影(MRI)來檢測腹部以及周圍其他部位的脂肪含量。

美國羅馬琳達的醫學院教授喬安·薩巴特(Joan Sabaté)表示，「每天吃一顆酪梨雖然不能改善腹部脂肪、降低心血管風險，但並不會增加體重。」他表示答案是肯定的，雖然酪梨是高脂肪水果，富含膳食纖維翰單元不飽和脂肪酸，但並不會影響體重，甚至能稍微降低總膽固醇以及低密度膽固醇(LDL-c，即壞膽固醇)。數據表明，每天吃酪梨可降低總膽固醇量度2.9MG/DL，低密度膽固醇量度2.5MG/DL。

德州理工大學營養學專家彼得森(Kristina Petersen)表示研究還有另一驚人結果，稱「酪梨可讓受試者的飲食質量(diet quality)提升8分，滿分為100分。」強調高飲食質量有助於降低多種心血管疾病，如心臟病、癌症、糖尿病。