民進黨選對會決定徵召交通部前部長林佳龍參選新北市長，面對可能連任的國民黨籍新北市長侯友宜，「龍侯大戰」一觸即發。根據最新數據顯示，林佳龍的網路聲量輸給侯友宜64個百分點，不過林佳龍經營「自媒體」有成，成功集結多年的粉絲和支持者，未來可望開始向外擴散造起聲勢，成為選情的救命稻草。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫的數據指出，近3個月以來，林佳龍的網路聲量比不過有現任優勢的侯友宜，雙方聲量差距幅度高達64個百分點(侯82%、林18%)，不過該份數據也指出，雖然侯友宜有超過39萬則的高聲量，領先林佳龍的8.5萬則，但侯友宜的負面聲量也衝高至10.1萬則，是林佳龍的近7倍，而這樣的情況是因爲「恩恩案」爆出新北市府演戲造假、不承認延誤送醫、施壓媒體等負面消息，重創侯友宜聲譽。

至於林佳龍方面，雖然總聲量和能見度輸侯友宜，但林佳龍官方粉絲帳號目前擁有66萬名粉絲追蹤，略勝於侯友宜的61萬人，而這3個月以來，林佳龍的貼文互動成效均標達到4293則，這代表了林佳龍經營自媒體有成，成功集結多年的粉絲和支持者，在「自己幫自己造勢」方面的能力領先對手，想從自身粉專開始向外擴散造起聲勢是不無可能。

現在距離九合一大選只剩下4個多月，TPOC分析，新北市幅員遼闊、城鄉差距大，雙方候選人都需要兼具空陸戰，才有可能突破重圍，面對施政滿意度高、擁有現任優勢的侯友宜，林佳龍也可藉由自媒體發動議題、打出氣勢，進而爭取中間選民認同，「龍侯大戰」雙方各自擁有空陸戰優勢，未來選情值得繼續觀察。