棍棒上沾滿了劉男的血跡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前28歲盧男與26歲許男打算找社區大樓住戶蔡男，因違停車遭大樓管理員劉男勸離，2人隨即回車上拿棍棒朝管理員猛打，打得劉男頭破血流，所幸送醫無礙。警方獲報第一時間將2人逮捕，而住戶蔡男曾砍傷網紅「超艾夾」，又涉槍擊案，先前與劉男有糾紛，警方正調查是否和教唆打人有關聯。

新興分局自強路派出所於7日上午接獲社區大樓主委報案，稱劉男遭到盧男、許男持棍棒毆打，打得劉男跌坐在牆角，頭還不停冒出血來，員警火速趕往現場，發現打人的盧男、許男兩人衣上沾不少血跡，身邊還有丟在一旁的棍棒，立即依殺人未遂現行犯將他們逮捕，帶回派出所偵辦。

而遭到棍棒攻擊的劉男，頭部有撕裂傷，四肢多處擦挫傷，立即將他送往醫院救治，所幸無生命危險。

據了解，6月底時2人拜訪完蔡男，深夜仍在大廳逗留且大聲喧嘩，劉男出言規勸後離去，當日又被劉男規勸不要違規停車，一時情緒失控才會打人；而不久前因為地下室停車問題，劉男和蔡男起了口角衝突，警方正調查2起糾紛是否與打人有關。

另外，住戶蔡男是是綽號「金毛」的男子，去年2月曾在高市舞廳外砍傷網紅團體「含羞草日記」的成員「超艾夾」；同年4月又涉及一起仁武槍擊案導致4人中彈受傷，是高雄治安頭痛人物。