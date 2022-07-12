在韓國創立的宗教運動「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）今天證實，遭控槍殺日本前首相安倍晉三的山上徹也，他的母親是教友。以下是統一教起源、教義、爭議及與安倍的關連相關整理。

警方指出，山上徹也鎖定安倍，原因在於他認為安倍與一個名稱未被公布的組織有關連。媒體報導，山上指責母親對統一教大手筆捐款，導致家庭破產。

統一教以舉辦集體婚禮及其商業關係為人熟知。法新社整理外界對這個宗教運動所知如下：

● 統一教是什麼？

其正式名稱為「世界和平統一家庭聯合會」，創始人文鮮明遭到基督教長老教會逐出後，於1954年創立統一教。在美國統一教信徒有時被稱為「文信徒」（Moonies）。

生於北韓農家的文鮮明認為，自己肩負著完成把全體人類恢復到「無罪」純潔狀態這項耶穌未竟任務。

統一教教義重新詮釋聖經，成立初期信徒就迅速增加，短短幾年內，傳教士人數從原本的100位增至約1萬位。文鮮明2012年去世時，教會宣稱擁有約300萬名信徒。

● 教會活躍於那些國家？

一些專家指出，統一教信徒人數從高峰時期的1980年代驟降到僅數十萬人。

統一教1950年代末期派傳教士前往日本和美國後，日本的統一教會於1959年創立，培養出了一群有商業頭腦的信徒。

數十年來，統一教以集體婚禮為外界熟知，通常在大型體育館舉行，數千對新人往往不認識彼此。

文鮮明於1970年代初期遷居美國，1981年遭控逃税，被定罪後曾服刑11個月。

● 教會分裂

文鮮明是個極具爭議性人物，他受到信徒尊崇，卻挨批是創立邪教的騙子。

1920年生的文鮮明中學在日本東京念工程，他表示自己15歲時耶穌看到耶穌顯靈，要他接手祂未完成的任務。

1965年首度進行世界巡迴的他，後來建立了涵蓋營造、糧食、教育、媒體的龐大商業帝國，甚至一度持有一支職業足球俱樂部。

據悉他與目前掌控統一教的妻子韓鶴子有14名子女，其中么子文亨進於2008年在統一教擔任最高領導職務。不過文亨進與母親韓鶴子不和，於是前往美國另立山頭「聖所教堂」（Sanctuary Church）。

●安倍與統一教有何關連？

多年來，統一教分支一直可以找到影響力十足人士站台，包括美國前總統川普。安倍也曾因在統一教附隨組織舉辦的場子上演講而遭到批評。

安倍去年因為透過視訊對統一教附隨組織傳達訊息，遭到一群日本律師抗議。這群律師替聲稱因為教會而賠錢的人辯護。2006年安倍給教會信徒的集體婚禮發送賀電時，也遭到這群律師抗議。（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1110711