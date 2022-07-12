投資人準備迎接本週的美國企業財報季和通膨數據報告，但因為缺乏利多消息，美國股市又走弱，各大指數今天收盤全面下挫，其中那斯達克指數重跌逾2%。

道瓊工業指數下跌164.31點或0.52%，收31173.84點。

標準普爾指數下挫44.95點或1.15%，收3854.43點。

那斯達克指數重挫262.71點或2.26%，收11372.60點。

費城半導體指數挫跌64.33點或2.46%，收2553.69點。（譯者：陳彥鈞）1110712