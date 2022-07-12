道明證券（TD Securities）指出，美國經濟在2023年陷入衰退的機率超過五成，三大潛在風險為油價上漲、聯準會（Fed）鷹派立場和經濟逐漸放緩。

道明證券全球策略部門主管凱利（Richard Kelly）指出，美國經濟在未來18個月跌入衰退的機率超過50％。美國最快可能在第二季陷入技術性衰退，也就是連續兩季負成長。

俄烏戰爭造成油價飆高，聯準會升息遏止火熱的通膨，可能在2022年底或2023年初對經濟形成壓力。到了2023年中或下半年，整體經濟會逐漸放緩。