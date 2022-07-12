紐約聯準銀行最新調查顯示，美國民眾預期未來一年的通膨率將躥升至6.8％，創下歷史新高紀錄，但長期通膨預期則較前次調查下降。

紐約聯準銀行11日公布6月消費者通膨預期報告，受訪者認為未來一年的通膨率將升抵6.8％，高於5月調查的6.6％，創下2013年6月本項調查開始以來最高紀錄。

受訪者的長期通膨預期較前次調查溫和，未來3年的通膨預期由前次調查的3.9％降至3.6％，未來5年的通膨預期由2.9％降至2.8％。