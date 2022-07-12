國民黨台北市議員徐巧芯留言。 （圖／翻攝自臉書）

民進黨選舉對策委員會10日決議，徵召衛福部部長陳時中為台北市長候選人；當晚，陳就成立臉書粉專，至今已有約10萬人按讚。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，陳臉書會有這麼多人按讚，背後原因是：「很多人是因為沒有倒讚可以按，例如我。」此話一出引熱議，讓不少網友盛讚言之有理。

陳時中臉書成立後迅速發文，內文指出，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。

陳時中表示，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗」。

陳時中發文引爆熱烈討論，貼文更被廣傳到各大社群，引來大批砲轟。針對陳臉書按讚人數迅速飆高一事，徐巧芯在相關文章下留言表示：「很多人是因為沒有倒讚可以按，例如我。」此言獲逾3500人按讚，網友紛紛回應：「有倒讚我第一個馬上按！」「果然是女戰神」、「說得真好」、「砲火真猛，讚啦！」「阿中真的吃相難看，完全不演了」、「人家臉書早就準備好了，厲害吧！」