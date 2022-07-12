熱帶擾動外圍雲系明日起逐漸北上接近台灣，氣象專家吳德榮表示，明日、周四台灣水氣略增，午後雷陣雨範圍擴大，不只山區，中南部平地也有雨，至於是否會成颱，吳指出該熱帶擾動在周四成颱機率有60%，周五降低至50%，到周六就已經消散，成颱機率低。

最新(11日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬週四(14日20時)「熱帶擾動」在菲律賓東北方有60%的發展機率(左圖)，週五(15日20時)進入巴士海峽已降低為50%(中圖)，週六(16日20時)則已消散(右圖)。（翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明日、周四（13、14日）熱帶擾動外圍雲系逐漸接近，台灣水氣略增，午後局部雷陣雨範圍略擴大，包括山區及部分中南部平地。各地仍高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。周五至周日（15至17日）受太平洋高壓影響、高溫炎熱；低層大氣盛行西南風，西南部清晨有局部陣雨，大氣不穩定，午後有局部雷陣雨，包括山區及部分中南部平地。

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬，周四（14日）熱帶擾動在菲律賓東北方有60%的發展機率，周五（15日）進入巴士海峽已降低為50%，周六（16日）則已消散。顯示熱帶擾動愈接近台灣，發展條件愈不利，故僅使台灣附近水氣略增，並無威脅。

至於今日天氣，吳德榮說，今（12日）受太平洋高壓影響，晴朗炎熱，紫外線達危險級，最高氣溫可達37、38度，要注意防曬、防中暑；午後山區有局部雷陣雨。