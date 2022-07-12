在溫網決賽向主審大聲抗議而遭罰款的基瑞歐斯（Nick Kyrgios）顯然蒙受了冤屈，他當時指責一位坐在前排的女性觀眾說話騷擾他，基瑞歐斯還形容她醉得「像是乾了700杯」。這當然是誇張的說法，不過那位女子確實喝醉了，也真的不斷向基瑞歐斯說話，她名叫派勒絲（Ania Palus），是來自波蘭的醫療事故辯護律師。

🗨️ 'I wanted to give him support. Maybe I took it too far... but I only had good intentions'



🗣️ Ms Palus, who Kyrgios called 'drunk out of her mind', said she only had two drinks, a Pimms and a rosé



🗨️'It's the temperature for me, I had no hat,' she said



🗨️ ‘I'm really sorry' pic.twitter.com/R93QnqSYjL — Daily Mail Online (@MailOnline) July 11, 2022

#Wimbledon's drunken fan disagrees with #NickKyrgios and blames the sun - not the alcohol - for her Sunday outburst...https://t.co/xfGYvPLg5T — OutKick (@Outkick) July 11, 2022

派勒絲賽後向英媒《The Telegraph》解釋，：「我明白他是不被看好的一方（基瑞歐斯），所以我想支持他，也許我做得太過火，我很抱歉，但我是一片好意。」她坦承自己喝了一點甜酒和葡萄酒，而且天氣太熱才會這樣。

基瑞歐斯當時對主審大聲抱怨：「我在溫布頓決賽發球的時候被騷擾，你不相信我，然後她又繼續講，這幾乎毀掉我的比賽。」基瑞歐斯要求把她踢出去，主審問是誰，基瑞歐斯說：「就是那位穿著洋裝的，她看起來像喝了700杯。」

在抗議事件之後，派勒絲被帶離球場，15分鐘後返回。基瑞歐斯先前談論過自己的心理健康困擾，包含憂鬱等問題，派勒絲說很同情他，所以才和他說話。她有點不能理解為何基瑞歐斯這麼生氣，「他怎麼可以指責一個支持他的球迷？」不過基瑞歐斯輸球之後心情還不錯，與冠軍喬柯維奇（Novak Djokovic）合影時笑得很燦爛，當晚他還在倫敦夜店和女友、家人開趴痛飲。

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