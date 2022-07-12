性愛頻率隨著年齡增長、生活環境改變、作息調整等，每人都不一樣，一周要幾次才算正常？泌尿科醫師莊豐賓分享「嘿咻黃金公式」，精準比喻各年齡層的「軍機等級」，供男性們參考。

莊豐賓在YouTube頻道說，男性從小到大「會經歷好幾種飛機型態」，大致上以每10歲為一個分界點，如10多歲（模型機）可能已經懂了，但不是真的。

到了20多歲（直升機）精力旺盛，隨時隨地可起降，一天好幾次都沒問題；30、40多歲分別開戰鬥機、轟炸機，因經驗豐富，屬戰鬥力最強階段，差別在於體重變重了。

莊豐賓指出，人生到了50歲像運輸機，「偶爾才能來一次，需要的跑道也更長了」，且每次降落後要等很久才能再起飛（因加油時間長）。

60歲是偵察機，只能勘查、不能戰鬥；70歲快退役了，轉型教練機「用嘴巴講比較快」；至於80歲，差不多要「關機」了。

「哪一款飛機，決定性生活頻率」，根據網路常見的「99乘法表」公式，把歲數的十位數乘以9所得出的雙位數，前者為週期、後者為次數，如20歲男2x9=18，即1星期8次；40歲男4x9=36，3星期6次，以此類推。