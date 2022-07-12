日本前首相安倍晉三遭刺殺，總統蔡英文下令，政府機關及公立學校11日降半旗，國民黨也為此表哀悼之意。對此，中廣董事長趙少康表示，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗；更痛批國民黨跟著這麼做是「投機、愚昧，無自尊、失去自主立場」。此說法迅速獲約萬人按讚，大批網友認為趙言之有理。

趙少康昨日（11）晚間9時許在臉書發表《國民黨不必跟著民進黨政府降半旗》一文，內文直言，蔡英文去降半旗就算了，那是她的政治決定，人死為大，國民黨不必反對，但實在不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗。如果國民黨中央有人和安倍有特殊交情，安倍家人請他參加國葬，他以私人身分參加就行了，國民黨也不必、不該降半旗。

趙少康抨擊，國民黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄中華民國卻是以怨報德。趙進一步指出，日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨降什麼半旗？失去自主立場。

此文發出後，迅速獲得約1萬人按讚、近900則留言與200次分享，迴響熱烈。網友表示：「真的不必要跟風，尊重但不支持」、「國民黨現在成了四不像」、「國民黨到底主體意識是什麼？朱立倫要好好思思考」、「趙先生，你是明白人！」「說得非常好，思維邏輯清晰」、「如果國民黨凡事都拿香跟著民進黨拜，那人民為何還要投給國民黨？乾脆直接投給民進黨就好啦！」