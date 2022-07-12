新竹市前市長林智堅論文門事件持續延燒，依《中國時報》今（12日）報導，時任林智堅台大國發所指導教授的現任陸委會主委陳明通，過去曾一次指導過12個學生。對此，民進黨前立委林濁水今日發文表示，他聽到台大出身的教授級人物，互相討論竟出現「怎可要求一人指導十餘位學生的教授每本論文都看？」的說詞，讓他驚呼「連台大都這樣！」

《中國時報》報導，林智堅在中華大學的指導教授賀力行，被爆曾經1年指導30個學生，在台大國發所的指導教授陳明通也曾1年指導過12個學生。有學者表示，教授每年指導3至5個學生已是極限，若指導10人則「分身乏術」，1年指導30人必須「有分身才做得到」。

該報導並訪問到台北商業大學前校長張瑞雄表示，一個教授若真的仔細去看學生的論文，每年指導5人已經很辛苦，因為有的學生中文不好、英文也不通，指導起來很花時間。若一個教授每年收30個學生，那應該是完全讓學生做自己的東西，教授最後只在論文上簽名，沒有指導。

林濁水今（12日）在臉書發文，表示自己居然聽到有兩位台大出身的教授級人物這樣討論「現在一個人同時指導十幾個，怎麼可以要求他每本論文都看？」讓他忍不住驚呼「大驚大怪！連台大都這樣！」