謎片導演圤智雨幫鄧佳華拍攝《華根初上》後聲名大噪，接著活躍於媒體版面，直言不諱的他先是抖出女優常做的事以「嗑藥」與「玩性愛趴」最讓人驚訝，更點出6點AV業界不會說的秘密，引發外界嘩然，沒想到又爆料AV界近來傳出「性病風暴」，不忘呼籲所有演員要注意身體狀況。

圤智雨表示因爲疫情關係，許多黑道跟酒店紛紛投資AV產業，原本AV男女優按慣例每個月都該做「性病檢查」，但新進片商卻沒有把關好，導致近期就有AV男女優紛紛得到性病，讓他坦言「危險指數滿高」，接著表示一些低產量的片商，通常只爲賺錢並沒有把建康放第一順位，導致AV男女優「中獎」。

謎片導演圤智雨爆料AV界傳出「性病風暴」。(戲引子 圤智雨臉書)

圤智雨表示通常男優危機感比較高，很快就會去就醫治療，至於女優的部分，他表示：「多數腦子有問題，所以越高產的越危險」，接著更爆料：「某些人氣高的私下有嗑藥的，可能兩三個月才去檢查一次，所以要小心喔」，接著再三提醒AV男女優「要小心中獎」。

對此，網友紛紛留言：「性病都算可以治療痊癒，就怕不看醫生」、「會拍無套片都不怕性病了，能說什麼」、「打從心裡，敬佩拍成人的男優，錢賺又少，工作又很吃精力，又要防範感染性病的風險」、「在日本當男優，也不是一個人人都想搶的工作」、「這個消息有勁爆」。