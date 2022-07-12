一名楊姓修車師傅長期愛慕老闆娘，因兩人常獨處在修車廠上班，觀察到老闆娘有固定泡奶茶喝的習慣，竟心生歹念偷偷上網購買「強迷幻催眠液」摻入飲料中，，老闆娘喝下後昏睡桌上，楊男竟當場撫摸其胸部，再面對她打手槍手淫。數日後老闆娘又再度被下藥昏迷，醒來後察覺有異，立刻調閱監視器，才發現自己竟然被楊男「尻槍」，氣得立刻報警。法官審理後，依強制猥褻、毒品等罪判刑4年2月。

根據判決書，擔任修車師傅的楊姓男子，長期觀察老闆娘小美有每日經常沖泡奶放在馬克杯中飲用之習慣，竟心生歹念分別，暗中在一個名為「高潮屋」之網站上購買含有足以致人無法或難以自主決定、自由表達性意願成分之「T2超強迷幻催眠液」後，摻入小美所沖泡的奶茶內，不知情的小美飲用後因藥效發作而意識不清趴在辦公室桌上昏睡。

未料楊男竟然從自己褲子口袋內拿出一雙黑色絲襪放在小美背上後再拿起嗅聞，再將絲襪放入口袋中。接著又撫摸小美胸部，然後掏出生殖器對著小美手淫。

事隔一個星期，楊男又趁小美離開辦公室之際，偷偷拿出超級藥劑後，將監視器網路插頭拔除後，又將藥劑摻入小美沖泡的奶茶內。小美喝下後又陷入昏迷，但楊男擔憂小美如繼續飲用含超級藥劑之飲料會因藥效過於強烈而出狀況，於是將原有飲料倒掉，換上一班重新沖泡的奶茶裝作入若無其事。小美清醒後發現有異，調閱監視器後發現楊男行為詭異，接著又找到楊男購買的迷藥，一氣下報警提告。

法官認為，楊男為滿足自身性慾，在女方飲用之飲品內摻入T2藥劑，以並對女方進行強制猥褻、又以欺瞞方式讓施用第二級毒品、產生重大危害，事後又未與女方達成和解、賠償損害，將他依以藥劑強制猥褻罪判刑3年4月，以欺瞞方式使人施用第二級毒品罪判刑3年7月，應執行有期徒刑4年2月。可上訴。